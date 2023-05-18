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Вялой Иван Ерофеевич

Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1668

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Ерофей

Мать: не указана

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Вялой Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Вялая Ирина Леонтьевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1698

Сын: Вялой Феоктист (Феклист) Иванович

Мать ребёнка: Вялая Ирина Леонтьевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1707

Сын: Вялой Арсений Иванович

Мать ребёнка: Вялая Ирина Леонтьевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Вялая Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Вялая Ирина Леонтьевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Вялая Домна Ивановна

Мать ребёнка: Вялая Ирина Леонтьевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вялая Ирина Леонтьевна

Смерть
1729
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