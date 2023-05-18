Вялой Иван Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения1668
Дата смерти1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1687
Мать ребёнка: Вялая Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1698
Сын: Вялой Феоктист (Феклист) Иванович
Мать ребёнка: Вялая Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Вялая Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Вялая Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Вялая Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Вялая Домна Ивановна
Мать ребёнка: Вялая Ирина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вялая Ирина Леонтьевна
Смерть
1729