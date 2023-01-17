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Вялая Ирина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Вялой Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Вялой Иван Ерофеевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1698

Сын: Вялой Феоктист (Феклист) Иванович

Отец ребёнка: Вялой Иван Ерофеевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1707

Сын: Вялой Арсений Иванович

Отец ребёнка: Вялой Иван Ерофеевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Вялая Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Вялой Иван Ерофеевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Вялая Домна Ивановна

Отец ребёнка: Вялой Иван Ерофеевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вялой Иван Ерофеевич

Смерть
Неизвестно
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