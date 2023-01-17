Вялая Ирина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687
Отец ребёнка: Вялой Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
1698
Сын: Вялой Феоктист (Феклист) Иванович
Отец ребёнка: Вялой Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Вялой Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Вялая Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Вялой Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Вялая Домна Ивановна
Отец ребёнка: Вялой Иван Ерофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вялой Иван Ерофеевич
Смерть
Неизвестно