Савельев Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Савельева Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Николаева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Савельева Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
04.03.1882 ст.
Сын: Савельев Александр Иванович
Мать ребёнка: Савельева Феодосия Григорьевна
Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1914