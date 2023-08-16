Савельев Иван Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельев Иван Савельевич

Савельев Иван Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Иванов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Савельева Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Николаева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Савельева Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
04.03.1882 ст.

Сын: Савельев Александр Иванович

Мать ребёнка: Савельева Феодосия Григорьевна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Феодосия Григорьевна

Смерть
1914