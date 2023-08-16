Савельева Феодосия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Савельев Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Николаева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Савельев Иван Савельевич
Рождение ребёнка
04.03.1882 ст.
Сын: Савельев Александр Иванович
Отец ребёнка: Савельев Иван Савельевич
Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915