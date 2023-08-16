Савельева Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Феодосия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Иванов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Николаева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Савельев Иван Савельевич

Рождение ребёнка
04.03.1882 ст.

Сын: Савельев Александр Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван Савельевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Иван Савельевич

Смерть
1915