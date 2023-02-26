Евгения Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Антон Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Климов
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1797
Сын: Стефан Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Климов
д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803
Сын: Максим (Авраамов)
Отец ребёнка: Кирилл Климов
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Климов
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно