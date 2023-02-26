Евгения Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Антон Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Климов

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1797

Сын: Стефан Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Климов

д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Максим (Авраамов)

Отец ребёнка: Кирилл Климов

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Климов

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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