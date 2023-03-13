Карташова (Серкова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Серковъ Семенъ
Мать: Серкова Еѵдокія
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Крыгина Стефанида
Отец ребёнка: Карташовъ Еремей
Рождение ребёнка
1889
Сын: Карташовъ Иванъ
Отец ребёнка: Карташовъ Еремей
Бракосочетание
23.08.1892
Муж: Карташовъ Еремей
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Антипина Агафія
Отец ребёнка: Карташовъ Еремей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карташовъ Якимъ
Отец ребёнка: Карташовъ Еремей