Карташова (Серкова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова (Серкова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Серковъ Семенъ

Мать: Серкова Еѵдокія

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Крыгина Стефанида

Отец ребёнка: Карташовъ Еремей

Рождение ребёнка
1889

Сын: Карташовъ Иванъ

Отец ребёнка: Карташовъ Еремей

Бракосочетание
23.08.1892

Муж: Карташовъ Еремей

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Антипина Агафія

Отец ребёнка: Карташовъ Еремей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташовъ Якимъ

Отец ребёнка: Карташовъ Еремей

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