Карташовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташовъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Карташовъ Еремей

Мать: Карташова Ирина

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