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Карташовъ Иванъ
Карташовъ Иванъ
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Пол
Мужской
Отец
Карташовъ Еремей
1866 г.р.
Мать
Карташова (Серкова) Ирина
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Карташовъ Еремей
Мать:
Карташова Ирина
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