Крыгина (Карташова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Карташова) Стефанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Карташовъ Еремей

Мать: Карташова Ирина

Рождение ребёнка
20.06.1904

Дочь: Крыгина Агриппина

Отец ребёнка: Крыгинъ Корнилій

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1905

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Крыгинъ Корнилій

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1908

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Крыгинъ Корнилій

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1911

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Крыгинъ Корнилій

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крыгинъ Корнилій

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