Крыгина (Карташова) Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Карташовъ Еремей
Мать: Карташова Ирина
Рождение ребёнка
20.06.1904
Дочь: Крыгина Агриппина
Отец ребёнка: Крыгинъ Корнилій
Рождение ребёнка
10.10.1905
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Крыгинъ Корнилій
Рождение ребёнка
16.04.1908
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Крыгинъ Корнилій
Рождение ребёнка
27.01.1911
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Крыгинъ Корнилій
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крыгинъ Корнилій