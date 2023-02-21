Носачева Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1917
Дочь: Гончаренко Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Носачев Иван Дмитриевич
Никитовка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.09.1919
Сын: Носачев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Носачев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Носачев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носачева Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Носачев Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно