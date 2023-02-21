Носачева Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носачева Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1917

Дочь: Гончаренко Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Носачев Иван Дмитриевич

Никитовка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.09.1919

Сын: Носачев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Носачев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носачев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Носачев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носачева Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Носачев Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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