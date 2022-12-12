Гончаренко (Носачева) Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.04.1917
Дата смерти09.03.1992
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1917
Отец: Носачев Иван Дмитриевич
Мать: Носачева Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
14.04.1938
Дочь: Ячменева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.08.1953
Дочь: Хахалева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Гончаренко Николай Герасимович
Рождение ребёнка
11.04.1956
Сын: Гончаренко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Гончаренко Николай Герасимович
Смерть
09.03.1992
Харьков, Харківська область