Гончаренко (Носачева) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Носачева) Зоя Ивановна

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Место рождения

Никитовка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

30.04.1917

Дата смерти

09.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1917

Отец: Носачев Иван Дмитриевич

Мать: Носачева Мария Сергеевна

Никитовка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
14.04.1938

Дочь: Ячменева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Никитовка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
25.08.1953

Дочь: Хахалева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Гончаренко Николай Герасимович

Рождение ребёнка
11.04.1956

Сын: Гончаренко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Гончаренко Николай Герасимович

Никитовка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
09.03.1992
Харьков, Харківська область
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