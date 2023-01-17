Носачев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Носачев Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1917
Дочь: Гончаренко Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Носачева Мария Сергеевна
Никитовка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.09.1919
Сын: Носачев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Носачева Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Носачева Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носачева Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Носачева Мария Сергеевна
Смерть
Неизвестно