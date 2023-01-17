Носачев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носачев Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Носачев Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1917

Дочь: Гончаренко Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Носачева Мария Сергеевна

Никитовка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.09.1919

Сын: Носачев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Носачева Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носачев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Носачева Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носачева Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Носачева Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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