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Харенских Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Харенских Максим

Мать: не указана

Архангельской губернии
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Харенских Агафья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Место жительства
С 1739
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Харенских Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Харенских Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Харенских Анна Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Харенских Катерина Васильевна

Мать ребёнка: Харенских Анна Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Харенских Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Харенских Анна Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харенских Анна Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Смерть
Неизвестно
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