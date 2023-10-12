Харенских Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Харенских Максим
Мать: не указана
Архангельской губернии
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Харенских Агафья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Место жительства
С 1739
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Харенских Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Харенских Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Харенских Анна Григорьевна
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Харенских Катерина Васильевна
Мать ребёнка: Харенских Анна Григорьевна
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Харенских Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Харенских Анна Григорьевна
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Смерть
Неизвестно