Шувалов Иван Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти1741
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в небогатой дворянской семье
Военная служба
Около 1725
Служил в гвардии
Бракосочетание
?.01.1727
Рождение ребёнка
01.11.1727
Мать ребёнка: Шувалова Татьяна Родионовна
Родился в небогатой дворянской семье
Рождение ребёнка
10.10.1734
Дочь: Голицына Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Шувалова Татьяна Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Ягужинская Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Шувалова Татьяна Родионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1741