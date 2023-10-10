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Шувалов Иван Максимович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Родился в небогатой дворянской семье
Военная служба
Около 1725
Москва, город федерального значения Москва
Служил в гвардии
Бракосочетание
?.01.1727

Жена: Шувалова Татьяна Родионовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.11.1727

Сын: Шувалов Иван Иванович

Мать ребёнка: Шувалова Татьяна Родионовна

Москва, город федерального значения Москва
Родился в небогатой дворянской семье
Рождение ребёнка
10.10.1734

Дочь: Голицына Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Шувалова Татьяна Родионовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Ягужинская Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Шувалова Татьяна Родионовна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1741
Москва, город федерального значения Москва
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