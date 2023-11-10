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Шувалов Иван Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.11.1727

Дата смерти

14.11.1797

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1727

Отец: Шувалов Иван Максимович

Мать: Шувалова Татьяна Родионовна

Москва, город федерального значения Москва
Родился в небогатой дворянской семье
Место жительства
1741
Москва, город федерального значения Москва
Умер отец. Благодаря покровительству двоюродных братьев, Александра и Петра Шуваловых, участников дворцового переворота 1741 года, оказался при императорском дворе
Работа или профессия
1742
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Начал придворную службу в чине камер-пажа Императрицы Елизаветы Петровны
Работа или профессия
1749
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Получил чин камер-юнкера, стал фаворитом императрицы Елизаветы Петровны
Работа или профессия
1751
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Назначен камергером, но от дальнейших званий и почестей отказывался, состоя до конца царствования в чине 4-го класса табели о рангах и даже не приняв титула графа
Работа или профессия
1755
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Первый куратор Московского университета, покровительствует М. В. Ломоносову
Место жительства
1756
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Закончено строительство особняка Шувалова в стиле барокко (Малая Садовая, 1/Итальянская, 25), начатое в 1749 году архитектором С. И. Чевакинским
Военная служба
21.09.1757
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Произведён в генерал-поручики (генерал-лейтенанты)
Работа или профессия
С 1757 по 1763
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Президент Петербургской Императорской Академии художеств
Работа или профессия
04.06.1760
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Назначен генерал-адъютантом к Её Императорскому Величеству. Власть Шувалова распространялась на все области государственного управления
Работа или профессия
14.03.1762
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
После воцарения Екатерины II Шувалов оказался в опале. Под его кураторством был оставлен Московский университет и Академия Художеств. Назначен главным директором Шляхетского кадетского корпуса, 24.08.... Показать все
Место жительства
С 1763 по 1773
Находился за границей, официально — в отпуске «по болезни». Путешествовал по Европе, долго гостил в Париже, ездил в Лондон, жил в Риме и всюду был желанным гостем, принятым в лучшем обществе
Место жительства
1771
Императрица Екатерина II поручила И.И. Шувалову уговорить папу отозвать из Варшавы «бешеного нунциуса». Дело было улажено без шума
Место жительства
21.04.1773
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В благодарность за римскую услугу произведён в действительные тайные советники. Вскоре не только был допущен на родину, но и принят ко двору. Правда, властью он уже больше не пользовался, но сделался ... Показать все
Место жительства
28.06.1778
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Произведён в обер-камергеры
Работа или профессия
29.12.1778
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Куратор Московского университета, избран почётным членом Петербургской Императорской академии наук
Работа или профессия
1782
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Награждён орденом св. Андрея Первозванного. С учреждением знаков ордена св. Владимира назначен председателем в орденском капитуле
Работа или профессия
21.10.1783
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Избран действительным членом только что учреждённой Императорской Российской академии
Смерть
14.11.1797
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, Санкт-Петербург
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