Шувалов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения01.11.1727
Дата смерти14.11.1797
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1727
Родился в небогатой дворянской семье
Место жительства
1741
Умер отец. Благодаря покровительству двоюродных братьев, Александра и Петра Шуваловых, участников дворцового переворота 1741 года, оказался при императорском дворе
Работа или профессия
1742
Начал придворную службу в чине камер-пажа Императрицы Елизаветы Петровны
Работа или профессия
1749
Получил чин камер-юнкера, стал фаворитом императрицы Елизаветы Петровны
Работа или профессия
1751
Назначен камергером, но от дальнейших званий и почестей отказывался, состоя до конца царствования в чине 4-го класса табели о рангах и даже не приняв титула графа
Работа или профессия
1755
Первый куратор Московского университета, покровительствует М. В. Ломоносову
Место жительства
1756
Закончено строительство особняка Шувалова в стиле барокко (Малая Садовая, 1/Итальянская, 25), начатое в 1749 году архитектором С. И. Чевакинским
Военная служба
21.09.1757
Произведён в генерал-поручики (генерал-лейтенанты)
Работа или профессия
С 1757 по 1763
Президент Петербургской Императорской Академии художеств
Работа или профессия
04.06.1760
Назначен генерал-адъютантом к Её Императорскому Величеству. Власть Шувалова распространялась на все области государственного управления
Работа или профессия
14.03.1762
После воцарения Екатерины II Шувалов оказался в опале. Под его кураторством был оставлен Московский университет и Академия Художеств. Назначен главным директором Шляхетского кадетского корпуса, 24.08.... Показать все
Место жительства
С 1763 по 1773
Находился за границей, официально — в отпуске «по болезни». Путешествовал по Европе, долго гостил в Париже, ездил в Лондон, жил в Риме и всюду был желанным гостем, принятым в лучшем обществе
Место жительства
1771
Императрица Екатерина II поручила И.И. Шувалову уговорить папу отозвать из Варшавы «бешеного нунциуса». Дело было улажено без шума
Место жительства
21.04.1773
В благодарность за римскую услугу произведён в действительные тайные советники. Вскоре не только был допущен на родину, но и принят ко двору. Правда, властью он уже больше не пользовался, но сделался ... Показать все
Место жительства
28.06.1778
Произведён в обер-камергеры
Работа или профессия
29.12.1778
Куратор Московского университета, избран почётным членом Петербургской Императорской академии наук
Работа или профессия
1782
Награждён орденом св. Андрея Первозванного. С учреждением знаков ордена св. Владимира назначен председателем в орденском капитуле
Работа или профессия
21.10.1783
Избран действительным членом только что учреждённой Императорской Российской академии
Смерть
14.11.1797
Похоронен в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, Санкт-Петербург