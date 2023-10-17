Квашнин Василий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнин Василий Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Квашнин Капитон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квашнин Илья Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кошкуль, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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