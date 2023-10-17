Квашнин Василий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Квашнин Капитон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кошкуль, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно