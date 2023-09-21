Квашнин Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Квашнин Василий Савельевич
Мать: не указана
Место жительства
До 1853
Российская Федерация, Новосибирск, Чаны, Кошкуль
сослан на поселение в Сибирь в 1853
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Новосибирск, Чаны, Кошкуль