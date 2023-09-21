Квашнин Илья Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнин Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квашнин Василий Савельевич

Мать: не указана

Место жительства
До 1853
Российская Федерация, Новосибирск, Чаны, Кошкуль
сослан на поселение в Сибирь в 1853
Рождение ребёнка
1854

Сын: Квашнин Афанасий Ильич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Новосибирск, Чаны, Кошкуль
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