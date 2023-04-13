Федоров Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Федоров Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Федоров Георгий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно