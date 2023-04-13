Федоров Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Федор Иванович

Федоров Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Федоров Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Федоров Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Федоров Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Федоров Федор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Федоров Георгий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close