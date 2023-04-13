Федоров Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти09.01.1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Селезнева Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1811
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.1875
Причина смерти: старость | ГАЗО Вознесенская Соборная церковь