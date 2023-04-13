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Федоров Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

09.01.1875

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Федоров Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Федоров Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Селезнева Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1811

Сын: Федоров Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.1875
Причина смерти: старость | ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
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