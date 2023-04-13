Селезнева (Федорова) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Федорова) Агриппина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

12.05.1838

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Федоров Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович

Бракосочетание
1828

Муж: Селезнев Василий Петрович

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
23.04.1833

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
17.11.1835

Сын: Селезнев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.1838
Причина смерти: припадок | ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
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