Селезнева (Федорова) Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти12.05.1838
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Федоров Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович
Бракосочетание
1828
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
23.04.1833
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
17.11.1835
Сын: Селезнев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.1838
Причина смерти: припадок | ГАЗО Святодуховский молитвенный дом