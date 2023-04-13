Федоров Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Петр Федорович

Федоров Петр Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Федоров Федор Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1853

Жена: Федорова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
13.12.1853

Сын: Федоров Стефан Петрович

Мать ребёнка: Федорова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
03.03.1855

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Федорова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
1857

Сын: Федоров Иван Петрович

Мать ребёнка: Федорова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
1859

Сын: Федоров Василий Петрович

Мать ребёнка: Федорова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
13.11.1860

Сын: Федоров Иван Петрович

Мать ребёнка: Федорова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
02.04.1863

Сын: Федоров Георгий Петрович

Мать ребёнка: Федорова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
09.07.1865

Сын: Федоров Антон Петрович

Мать ребёнка: Федорова Ирина Никитична

ГАЗО
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close