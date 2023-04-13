Федоров Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Федоров Федор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1853
Жена: Федорова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
13.12.1853
Мать ребёнка: Федорова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
03.03.1855
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Федорова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Федорова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Федорова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
13.11.1860
Мать ребёнка: Федорова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
02.04.1863
Мать ребёнка: Федорова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
09.07.1865
Мать ребёнка: Федорова Ирина Никитична
ГАЗО
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно