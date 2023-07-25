Майстренко Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Кирдода Софья Афанасьевна
Отец ребёнка: Майстренко Афанасий Евфстафьевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Журавель Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Майстренко Афанасий Евфстафьевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Майстренко Иона Афанасьевич
Отец ребёнка: Майстренко Афанасий Евфстафьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Майстренко Афанасий Евфстафьевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Саввова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Майстренко Афанасий Евфстафьевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Кривошея Матрена Афанасьевна
Отец ребёнка: Майстренко Афанасий Евфстафьевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Бабка Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Майстренко Афанасий Евфстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно