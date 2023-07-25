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Майстренко Фекла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Кирдода Софья Афанасьевна

Отец ребёнка: Майстренко Афанасий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Журавель Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Майстренко Афанасий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Майстренко Иона Афанасьевич

Отец ребёнка: Майстренко Афанасий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Майстренко Афанасий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Саввова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Майстренко Афанасий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Кривошея Матрена Афанасьевна

Отец ребёнка: Майстренко Афанасий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Бабка Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Майстренко Афанасий Евфстафьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майстренко Афанасий Евфстафьевич

Смерть
Неизвестно