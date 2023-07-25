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Майстренко Иона Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Майстренко Афанасий Евфстафьевич

Мать: Майстренко Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мария Ионовна

Мать ребёнка: Майстренко Соломия Яковлевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Евдокия Ионовна

Мать ребёнка: Майстренко Соломия Яковлевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Майстренко Тимофей Ионович

Мать ребёнка: Майстренко Соломия Яковлевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Майстренко Петр Ионович

Мать ребёнка: Майстренко Соломия Яковлевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Майстренко Николай Ионович

Мать ребёнка: Майстренко Соломия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майстренко Соломия Яковлевна

Смерть
Неизвестно