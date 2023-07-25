Майстренко Иона Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Мария Ионовна
Мать ребёнка: Майстренко Соломия Яковлевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Евдокия Ионовна
Мать ребёнка: Майстренко Соломия Яковлевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Майстренко Тимофей Ионович
Мать ребёнка: Майстренко Соломия Яковлевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Майстренко Соломия Яковлевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Майстренко Николай Ионович
Мать ребёнка: Майстренко Соломия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно