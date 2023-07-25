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Майстренко Тимофей Ионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Майстренко Иона Афанасьевич

Мать: Майстренко Соломия Яковлевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Майстренко Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
18.08.1917

Сын: Майстренко Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Майстренко Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Майстренко Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майстренко Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно