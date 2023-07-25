Майстренко Тимофей Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Майстренко Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
18.08.1917
Сын: Майстренко Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Майстренко Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Майстренко Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно