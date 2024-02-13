Гавришова (Юнонина) Ия Федоровна
Место рожденияКорчкодом
Дата рождения05.08.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1926
Бракосочетание
01.01.1950
Нажерово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавришов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавришов Николай Николаевич
Краснослободск, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно