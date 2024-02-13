Гавришова (Юнонина) Ия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавришова (Юнонина) Ия Федоровна

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Место рождения

Корчкодом

Дата рождения

05.08.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1926

Отец: Юнонин Федор Федорович

Мать: Юнонина (Рыжанова) Мария Яковлевна

Бракосочетание
01.01.1950

Муж: Гавришов Николай Николаевич

Нажерово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавришов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавришов Николай Николаевич

Краснослободск, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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