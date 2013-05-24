Гавришов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1923
Дата смерти24.05.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.01.1950
Нажерово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гавришова (Юнонина) Ия Федоровна
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гавришова (Юнонина) Ия Федоровна
Краснослободск, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
24.05.2013