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Гавришов Николай Николаевич

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Место рождения

Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

23.10.1923

Дата смерти

24.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
01.01.1950

Жена: Гавришова (Юнонина) Ия Федоровна

Нажерово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гавришова (Юнонина) Ия Федоровна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гавришова (Юнонина) Ия Федоровна

Краснослободск, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
24.05.2013

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