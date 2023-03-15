Rostworowska h. Nałęcz (II) (Chościak-Popiel h. Sulima) Jadwiga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rostworowska h. Nałęcz (II) (Chościak-Popiel h. Sulima) Jadwiga

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Место рождения

Ruszcza

Дата рождения

1834

Дата смерти

14.12.1905

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Chościak-Popiel H. Sulima Paweł

Мать: Chościak-Popiel H. Sulima Emilia

Ruszcza
Ruszcza
Бракосочетание
Около 1860

Муж: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Horodyska(z D.rostworowska) Jozefa

Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Władysław

Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks

Рождение ребёнка
04.04.1874

Сын: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Kazimierz

Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks

Рождение ребёнка
08.10.1876

Сын: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Jan Kanty

Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks

Zielonki near Krakow
Рождение ребёнка
02.09.1878

Дочь: Natalia

Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks

Górka Narodowa, Kraków, Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Maria

Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks

Смерть
14.12.1905
Ruszcza
Ruszcza
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