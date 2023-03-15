Rostworowska h. Nałęcz (II) (Chościak-Popiel h. Sulima) Jadwiga
Место рожденияRuszcza
Дата рождения1834
Дата смерти14.12.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Ruszcza
Ruszcza
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Horodyska(z D.rostworowska) Jozefa
Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Władysław
Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks
Рождение ребёнка
04.04.1874
Сын: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Kazimierz
Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks
Рождение ребёнка
08.10.1876
Сын: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Jan Kanty
Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks
Zielonki near Krakow
Рождение ребёнка
02.09.1878
Дочь: Natalia
Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks
Górka Narodowa, Kraków, Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Maria
Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks
Смерть
14.12.1905
Ruszcza
Ruszcza