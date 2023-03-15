Rostworowski h. Nałęcz (II) Jan Kanty — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rostworowski h. Nałęcz (II) Jan Kanty

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Место рождения

Zielonki near Krakow

Дата рождения

08.10.1876

Дата смерти

13.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1876

Отец: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks

Мать: Rostworowska H. Nałęcz (ii) Jadwiga

Zielonki near Krakow
Работа или профессия
Неизвестно
pisarz katolicki i rekolekcjonista, jezuita
Смерть
13.01.1963
Warsaw, Poland
Похороны
Неизвестно
Warszawa, cm. Powązkowski, kwatera 216, rząd 5,6/1,2, miejsce 37,38,39: Jezuici inw. 41446
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