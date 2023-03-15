Rostworowski h. Nałęcz (II) Jan Kanty
Место рожденияZielonki near Krakow
Дата рождения08.10.1876
Дата смерти13.01.1963
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1876
Zielonki near Krakow
Работа или профессия
Неизвестно
pisarz katolicki i rekolekcjonista, jezuita
Смерть
13.01.1963
Warsaw, Poland
Похороны
Неизвестно
Warszawa, cm. Powązkowski, kwatera 216, rząd 5,6/1,2, miejsce 37,38,39: Jezuici inw. 41446