Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1766
Дочь: Ирина Дмитриева
Мать ребёнка: Трусова Возм. Мария Петрова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.04.1768
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Трусова Возм. Мария Петрова
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Трусова Возм. Мария Петрова
Рождение ребёнка
17.01.1773
Мать ребёнка: Трусова Возм. Мария Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Дмитриева
Мать ребёнка: Трусова Возм. Мария Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сартанова Анастасия Дмитриева
Мать ребёнка: Трусова Возм. Мария Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1779