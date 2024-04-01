Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трусов Степан Отст. Драгун Азовского Полку, Р.Плосского Петров

Мать: Трусова Екатерина Кирилова

Рождение ребёнка
05.05.1766

Дочь: Ирина Дмитриева

Мать ребёнка: Трусова Возм. Мария Петрова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.04.1768

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Трусова Возм. Мария Петрова

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Трусов Федот Дмитриев

Мать ребёнка: Трусова Возм. Мария Петрова

Рождение ребёнка
17.01.1773

Сын: Трусов Максим Дмитриев

Мать ребёнка: Трусова Возм. Мария Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Дмитриева

Мать ребёнка: Трусова Возм. Мария Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сартанова Анастасия Дмитриева

Мать ребёнка: Трусова Возм. Мария Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусова Возм. Мария Петрова

Смерть
До 1779
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