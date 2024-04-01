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Трусова Возм. Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1766

Дочь: Ирина Дмитриева

Отец ребёнка: Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.04.1768

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Трусов Федот Дмитриев

Отец ребёнка: Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов

Рождение ребёнка
17.01.1773

Сын: Трусов Максим Дмитриев

Отец ребёнка: Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Дмитриева

Отец ребёнка: Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сартанова Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов

Смерть
Неизвестно
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