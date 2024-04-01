Трусова Возм. Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1766
Дочь: Ирина Дмитриева
Отец ребёнка: Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.04.1768
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов
Рождение ребёнка
17.01.1773
Отец ребёнка: Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Дмитриева
Отец ребёнка: Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сартанова Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Трусов Дмитрий Отст. Кр. Пп Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно