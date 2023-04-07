Григорий Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Тарас Федорович

Мать: Сигклитикия Васильевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Евграф Григорьевич

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Федосья Григорьевна

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Петровна

Смерть
Неизвестно
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