Григорий Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Тарас Федорович
Мать: Сигклитикия Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Евграф Григорьевич
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Федосья Григорьевна
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Петровна
Смерть
Неизвестно