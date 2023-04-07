Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Федор Григорьевич
Федор Григорьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Григорий Тарасович
1806 г.р.
Мать
Аксинья Петровна
1806 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Григорий Тарасович
Мать:
Аксинья Петровна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь