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Шемерев Кирилл Власов

Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Шемерев Влас Иванов

Мать: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1847

Жена: Шемерева Улита Петрова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1859

Дочь: Пелагея Кириллова

Мать ребёнка: Шемерева Улита Петрова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1861

Сын: Шемерев Фёдор Кириллов

Мать ребёнка: Шемерева Улита Петрова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1862

Дочь: Акилина Кириллова

Мать ребёнка: Шемерева Улита Петрова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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