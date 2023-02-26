Шемерев Кирилл Власов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Шемерев Влас Иванов
Мать: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1847
Жена: Шемерева Улита Петрова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1859
Дочь: Пелагея Кириллова
Мать ребёнка: Шемерева Улита Петрова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1861
Мать ребёнка: Шемерева Улита Петрова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1862
Дочь: Акилина Кириллова
Мать ребёнка: Шемерева Улита Петрова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно