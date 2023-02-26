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Шемерева Улита Петрова

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Место рождения

с.Подгоричи Калужской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Пётр Андриянов

Мать: не указана

с.Подгоричи Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1847

Муж: Шемерев Кирилл Власов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1859

Дочь: Пелагея Кириллова

Отец ребёнка: Шемерев Кирилл Власов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1861

Сын: Шемерев Фёдор Кириллов

Отец ребёнка: Шемерев Кирилл Власов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1862

Дочь: Акилина Кириллова

Отец ребёнка: Шемерев Кирилл Власов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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