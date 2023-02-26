Шемерева Улита Петрова
Место рожденияс.Подгоричи Калужской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Пётр Андриянов
Мать: не указана
с.Подгоричи Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1847
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1859
Дочь: Пелагея Кириллова
Отец ребёнка: Шемерев Кирилл Власов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1861
Отец ребёнка: Шемерев Кирилл Власов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1862
Дочь: Акилина Кириллова
Отец ребёнка: Шемерев Кирилл Власов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно