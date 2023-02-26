Шемерев Влас Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиДо 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Башова Параскева Власова
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1832
Дочь: Агрипина Власова
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1847
Военная служба
1868
солдат Калужской жандармской команды