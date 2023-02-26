Шемерев Влас Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемерев Влас Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

До 1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: Шемерев ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1827

Сын: Шемерев Кирилл Власов

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Башова Параскева Власова

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1832

Дочь: Агрипина Власова

Мать ребёнка: ?

Смерть
До 1847
Военная служба
1868
солдат Калужской жандармской команды
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