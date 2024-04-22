Зайцева (Андрюшина) Анастасия Ильинична
Место рождения
Дата рождения09.03.1915
Дата смерти23.01.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1915
Бракосочетание
14.11.1934
В Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния имеется запись акта о заключении брака №617 от 14 ноября 1934г., которую составил Бюро ЗАГС 3-го Сталинского райсовета г. Свердлов... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1949
Дочь: Солодовникова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Зайцев Андрей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1964