Зайцева (Андрюшина) Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Андрюшина) Анастасия Ильинична

Место рождения

Шаблыкино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

09.03.1915

Дата смерти

23.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1915

Отец: Андрюшин Илья Гаврилович

Мать: Андрюшина Татьяна Антоновна

Шаблыкино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
14.11.1934

Муж: Зайцев Андрей Павлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
В Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния имеется запись акта о заключении брака №617 от 14 ноября 1934г., которую составил Бюро ЗАГС 3-го Сталинского райсовета г. Свердлов... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1949

Дочь: Солодовникова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Зайцев Андрей Павлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Андрей Павлович

Смерть
23.01.1964
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