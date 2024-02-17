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Зайцев Андрей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1911

Дата смерти

05.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1911

Отец: Зайцев Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
14.11.1934

Жена: Зайцева Анастасия Ильинична

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
В Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния имеется запись акта о заключении брака №617 от 14 ноября 1934г., которую составил Бюро ЗАГС 3-го Сталинского райсовета г. Свердлов... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1949

Дочь: Солодовникова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Ильинична

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Анастасия Ильинична

Смерть
05.08.1985
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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