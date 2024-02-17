Зайцев Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1911
Дата смерти05.08.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1911
Отец: Зайцев Павел
Бракосочетание
14.11.1934
В Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния имеется запись акта о заключении брака №617 от 14 ноября 1934г., которую составил Бюро ЗАГС 3-го Сталинского райсовета г. Свердлов... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1949
Дочь: Солодовникова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1985