Борисюк Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1899
Дата смерти1952
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1899
Отец: Борисюк Александр Климентьевич
Мать: Елена Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Борисовна
Рождение ребёнка
01.06.1928
Мать ребёнка: Дарья Борисовна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Борисюк Неонила Михайлович
Мать ребёнка: Дарья Борисовна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Дарья Борисовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Борисюк) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Дарья Борисовна
Смерть
1952