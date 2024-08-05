Борисюк Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисюк Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1899

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1899

Отец: Борисюк Александр Климентьевич

Мать: Елена Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Косенко) Ксения Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Борисовна

Рождение ребёнка
01.06.1928

Сын: Борисюк Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Дарья Борисовна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Борисюк Неонила Михайлович

Мать ребёнка: Дарья Борисовна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Борисюк Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Дарья Борисовна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Борисюк) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Дарья Борисовна

Смерть
1952

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