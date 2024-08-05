Елена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Борисюк Константин Александрович
Отец ребёнка: Борисюк Александр Климентьевич
Рождение ребёнка
10.06.1896
Сын: Борисюк Александр Александрович
Отец ребёнка: Борисюк Александр Климентьевич
Рождение ребёнка
14.11.1897
Дочь: (Борисюк) Мария Александровна
Отец ребёнка: Борисюк Александр Климентьевич
Рождение ребёнка
06.09.1899
Сын: Борисюк Михаил Александрович
Отец ребёнка: Борисюк Александр Климентьевич
Рождение ребёнка
24.11.1903
Дочь: (Борисюк) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Борисюк Александр Климентьевич
Рождение ребёнка
05.01.1907
Сын: Борисюк Иван Александрович
Отец ребёнка: Борисюк Александр Климентьевич
Смерть
Неизвестно