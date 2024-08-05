Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Максимовна

Елена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисюк Александр Климентьевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Борисюк Константин Александрович

Отец ребёнка: Борисюк Александр Климентьевич

Рождение ребёнка
10.06.1896

Сын: Борисюк Александр Александрович

Отец ребёнка: Борисюк Александр Климентьевич

Рождение ребёнка
14.11.1897

Дочь: (Борисюк) Мария Александровна

Отец ребёнка: Борисюк Александр Климентьевич

Рождение ребёнка
06.09.1899

Сын: Борисюк Михаил Александрович

Отец ребёнка: Борисюк Александр Климентьевич

Рождение ребёнка
24.11.1903

Дочь: (Борисюк) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Борисюк Александр Климентьевич

Рождение ребёнка
05.01.1907

Сын: Борисюк Иван Александрович

Отец ребёнка: Борисюк Александр Климентьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.