Дарья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1928
Отец ребёнка: Борисюк Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Борисюк Неонила Михайлович
Отец ребёнка: Борисюк Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Борисюк Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Борисюк) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Борисюк Михаил Александрович
Смерть
1944