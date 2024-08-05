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Дарья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисюк Михаил Александрович

Рождение ребёнка
01.06.1928

Сын: Борисюк Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Борисюк Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Борисюк Неонила Михайлович

Отец ребёнка: Борисюк Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Борисюк Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Борисюк Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Борисюк) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Борисюк Михаил Александрович

Смерть
1944

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