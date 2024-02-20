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Прийменко Мария Ефимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.12.1875

Сын: Прийменко Савва Лукич

Отец ребёнка: Прийменко Лука Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
17.09.1878

Дочь: Ефимия Лукьяновна

Отец ребёнка: Прийменко Лука Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.08.1882

Сын: Прийменко Поликарп Лукич

Отец ребёнка: Прийменко Лука Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.12.1887

Сын: Прийменко Евгений Лукич

Отец ребёнка: Прийменко Лука Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Прийменко Дмитрий Лукич

Отец ребёнка: Прийменко Лука Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.07.1918

Сын: Прийменко Дмитрий Лукьянович

Отец ребёнка: Прийменко Лука Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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