Прийменко Савва Лукич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения05.12.1875
Дата смерти30.01.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1875
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Горбанева Екатерина Савельевна
Мать ребёнка: Потримай Феодосия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потримай Феодосия
Смерть
30.01.1913
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука