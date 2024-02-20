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Прийменко Савва Лукич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

05.12.1875

Дата смерти

30.01.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1875

Отец: Прийменко Лука Филиппович

Мать: Прийменко Мария Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Горбанева Екатерина Савельевна

Мать ребёнка: Потримай Феодосия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай Феодосия

Смерть
30.01.1913
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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