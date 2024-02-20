Прийменко Евгений Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрийменко Евгений Лукич

Прийменко Евгений Лукич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

13.12.1887

Дата смерти

04.09.1889

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1887

Отец: Прийменко Лука Филиппович

Мать: Прийменко Мария Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
04.09.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close