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Прийменко Дмитрий Лукьянович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.07.1918

Дата смерти

15.03.1919

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1918

Отец: Прийменко Лука Филиппович

Мать: Прийменко Мария Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
15.03.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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