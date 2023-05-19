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Самойлов Федор Алексеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Самойлов Алексей Севастьянович

Мать: Самойлова Евгения Евдокимовна

Бракосочетание
12.11.1889

Жена: Самойлова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
15.08.1890

Сын: Самойлов Петр Федорович

Мать ребёнка: Самойлова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
05.07.1892

Сын: Самойлов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Самойлова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
08.01.1894

Сын: Самойлов Емельян Федорович

Мать ребёнка: Самойлова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Самойлов Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Самойлова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
12.10.1896

Дочь: Елизарова Домникия Федоровна

Мать ребёнка: Самойлова Евдокия Петровна

Бракосочетание
16.05.1905

Жена: Самойлова Мария Никитична

Рождение ребёнка
28.09.1907

Дочь: Зиновия Федоровна

Мать ребёнка: Самойлова Мария Никитична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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