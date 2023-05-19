Самойлов Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
12.11.1889
Рождение ребёнка
15.08.1890
Мать ребёнка: Самойлова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
05.07.1892
Сын: Самойлов Сергей Федорович
Мать ребёнка: Самойлова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
08.01.1894
Сын: Самойлов Емельян Федорович
Мать ребёнка: Самойлова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Самойлов Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Самойлова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
12.10.1896
Дочь: Елизарова Домникия Федоровна
Мать ребёнка: Самойлова Евдокия Петровна
Бракосочетание
16.05.1905
Рождение ребёнка
28.09.1907
Дочь: Зиновия Федоровна
Мать ребёнка: Самойлова Мария Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно