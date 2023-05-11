Самойлова (Беликова) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Беликова) Мария Никитична

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1871

Отец: Беликов Никита Яковлевич

Мать: Беликова Ефросинья Терентьевна

Бракосочетание
12.11.1889

Муж: Яновский Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1896

Дочь: Самойлова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Яновский Иван Иванович

Бракосочетание
16.05.1905

Муж: Самойлов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
28.09.1907

Дочь: Зиновия Федоровна

Отец ребёнка: Самойлов Федор Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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