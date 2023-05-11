Самойлова (Беликова) Мария Никитична
Место рождения
Дата рождения12.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1871
Бракосочетание
12.11.1889
Рождение ребёнка
10.07.1896
Дочь: Самойлова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Яновский Иван Иванович
Бракосочетание
16.05.1905
Рождение ребёнка
28.09.1907
Дочь: Зиновия Федоровна
Отец ребёнка: Самойлов Федор Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно