Фролова Евлинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1898
Дочь: Карлинова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Фролов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1904
Дочь: Рубанова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Фролов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1906
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Фролов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1910
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Фролов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1913
Отец ребёнка: Фролов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно