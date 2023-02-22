Фролова Евлинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Евлинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1898

Дочь: Карлинова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Фролов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
15.12.1904

Дочь: Рубанова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Фролов Алексей Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.08.1906

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Фролов Алексей Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.12.1910

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Фролов Алексей Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.10.1913

Сын: Фролов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Фролов Алексей Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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