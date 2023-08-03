Remiszewska (Dawidow) Adelajda
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1832
Дата смертиПосле 1887
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1832
Отец: Давыдов Филипп Генрихович
Мать: Давыдов Betty
Рождение ребёнка
22.02.1853
Сын: Remiszewski Wiktor
Отец ребёнка: Ремишевский Марцелий Варфоломыевич
Раим, Аральский район, Кызылординская область
Рождение ребёнка
08.05.1854
Отец ребёнка: Ремишевский Марцелий Варфоломыевич
Рождение ребёнка
07.11.1855
Сын: Remiszewski Feliks
Отец ребёнка: Ремишевский Марцелий Варфоломыевич
Рождение ребёнка
28.11.1860
Сын: Ремишевский Георгий Маркелович
Отец ребёнка: Ремишевский Марцелий Варфоломыевич
Рождение ребёнка
18.12.1862
Дочь: Верди Евгения Маркеловна
Отец ребёнка: Ремишевский Марцелий Варфоломыевич
Рождение ребёнка
16.06.1867
Дочь: Огонь-Догановская Елена Маркеловна
Отец ребёнка: Ремишевский Марцелий Варфоломыевич
Смерть
После 1887