Remiszewska (Dawidow) Adelajda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Remiszewska (Dawidow) Adelajda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1832

Дата смерти

После 1887

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1832

Отец: Давыдов Филипп Генрихович

Мать: Давыдов Betty

Рождение ребёнка
22.02.1853

Сын: Remiszewski Wiktor

Отец ребёнка: Ремишевский Марцелий Варфоломыевич

Раим, Аральский район, Кызылординская область
Рождение ребёнка
08.05.1854

Сын: Remiszewski Stanisław

Отец ребёнка: Ремишевский Марцелий Варфоломыевич

Рождение ребёнка
07.11.1855

Сын: Remiszewski Feliks

Отец ребёнка: Ремишевский Марцелий Варфоломыевич

Рождение ребёнка
28.11.1860

Сын: Ремишевский Георгий Маркелович

Отец ребёнка: Ремишевский Марцелий Варфоломыевич

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
18.12.1862

Дочь: Верди Евгения Маркеловна

Отец ребёнка: Ремишевский Марцелий Варфоломыевич

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
16.06.1867

Дочь: Огонь-Догановская Елена Маркеловна

Отец ребёнка: Ремишевский Марцелий Варфоломыевич

Брест, Брестская область
Смерть
После 1887