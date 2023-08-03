Давыдов Филипп Генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Филипп Генрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1832

Дочь: Remiszewska Adelajda

Мать ребёнка: Давыдов Betty

Рождение ребёнка
19.07.1846

Сын: Давыдов Адольф

Мать ребёнка: Давыдов Betty

Работа или профессия
1851
unknown
Работа или профессия
Неизвестно
младшый учитель Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса