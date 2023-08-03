Давыдов Филипп Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1832
Дочь: Remiszewska Adelajda
Мать ребёнка: Давыдов Betty
Рождение ребёнка
19.07.1846
Сын: Давыдов Адольф
Мать ребёнка: Давыдов Betty
Работа или профессия
1851
unknown
Работа или профессия
Неизвестно
младшый учитель Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса