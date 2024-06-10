Емелин Иван Иванович 22.08.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Емелин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1918

Дата смерти

31.07.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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1953 г.р.
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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1918

Отец: Емелин Иван

Мать: (?/Емелина) Наталья Емелина/

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Емелина (Гудилина) Мария Егоровна

Бракосочетание
16.01.1937

Жена: Емелина (Гудилина) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
06.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емелина (Гудилина) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
24.02.1947

Сын: Емелин Валерий Иванович

Мать ребёнка: Емелина (Гудилина) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
15.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емелина (Гудилина) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
16.11.1953

Сын: Емелин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Емелина (Гудилина) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
02.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емелина (Гудилина) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
10.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емелина (Гудилина) Мария Егоровна

Смерть
31.07.1994
Причина смерти: Cancer | Рак печени

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