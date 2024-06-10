Емелин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1918
Дата смерти31.07.1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1918
Отец: Емелин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Емелина (Гудилина) Мария Егоровна
Бракосочетание
16.01.1937
Рождение ребёнка
06.11.1938
Рождение ребёнка
24.02.1947
Мать ребёнка: Емелина (Гудилина) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
15.02.1951
Рождение ребёнка
16.11.1953
Мать ребёнка: Емелина (Гудилина) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
02.03.1957
Рождение ребёнка
10.01.1959
Смерть
31.07.1994
Причина смерти: Cancer | Рак печени