(Чипурина/Емелина) Надежда Ивановна 06.11.1938 — найти родственников по фамилии на Familio

(Чипурина/Емелина) Надежда Ивановна

Автор
МЕ
Ермакова М.

женский, родилась 06.11.1938

Отец
Емелин Иван Иванович22.08.1918 г.р.
Мать
Емелина (Гудилина) Мария Егоровна06.10.1919 г.р.
Супруги
Чипурин Геннадий Григорьевич1931 г.р.
Дети
(Горбашкина/Чипурина) Наталья Геннадьевна21.04.1963 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1938

Отец: Емелин Иван Иванович

Мать: Емелина (Гудилина) Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чипурин Геннадий Григорьевич

Рождение ребёнка
20.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чипурин Геннадий Григорьевич

Рождение ребёнка
21.04.1963

Дочь: (Горбашкина/Чипурина) Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Чипурин Геннадий Григорьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.