(Чипурина/Емелина) Надежда Ивановна
женский, родилась 06.11.1938
ОтецЕмелин Иван Иванович22.08.1918 г.р.
МатьЕмелина (Гудилина) Мария Егоровна06.10.1919 г.р.
Супруги
Чипурин Геннадий Григорьевич1931 г.р.
Дети
(Горбашкина/Чипурина) Наталья Геннадьевна21.04.1963 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чипурин Геннадий Григорьевич
Рождение ребёнка
21.04.1963
Дочь: (Горбашкина/Чипурина) Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Чипурин Геннадий Григорьевич